Park halindeki otomobilde çok sayıda mermi deliğine rastlandı - Son Dakika

Park halindeki otomobilde çok sayıda mermi deliğine rastlandı

Kütahya'da park halinde lüks bir otomobil, kurşunlanmış halde bulundu.

Kütahya'da park halinde lüks bir otomobil, kurşunlanmış halde bulundu. Yunus Emre Mahallesi Muradiye Caddesi'nde park halindeki plakaları sökülmüş araçta çok sayıda mermi deliği olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Kiralık olduğu ve caddede terk edildiği belirlenen araçta yapılan incelemede 20'den fazla mermi deliğine rastlandı. Araç, olay yeri incelemesinin ardından otoparka çekildi. Polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

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