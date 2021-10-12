Park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi - Son Dakika

Park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki bir otomobilin üzerine, lodosun etkisiyle ağaç devrildi.

Park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeki bir otomobilin üzerine, lodosun etkisiyle ağaç devrildi. Edinilen bilgiye göre, olay Barbaros Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Ö.Y'ye ait 41 AGA 901 plakalı park halindeki otomobile, lodosun etkisiyle gövdesinden kopan ağacın dalları düştü. Olayı görenler. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşen ağaç parçalarını kaldırdı. Otomobilde ise ciddi bir hasar olmadığı öğrenildi.

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