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Son dakika haberi | PARK YERİ TARTIŞMASINDAN SONRA SÜRÜCÜ, 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİYE ÇARPTI - Son Dakika

Son dakika haberi | PARK YERİ TARTIŞMASINDAN SONRA SÜRÜCÜ, 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİYE ÇARPTI

11.10.2021 00:51

Son dakika haberler... ANKARA'da, hastane otoparkında çıkan kavganın ardından sürücülerden biri otomobiliyle uzaklaşırken, olay yerinde bulunan 1'i çocuk 2 kişiye çarparak yaraladı.

ANKARA'da, hastane otoparkında çıkan kavganın ardından sürücülerden biri otomobiliyle uzaklaşırken, olay yerinde bulunan 1'i çocuk 2 kişiye çarparak yaraladı.

Olay, saat 15.00 sularında Keçiören ilçesinde bulunan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otopark kısmında meydana geldi. İddiaya göre, park yeri yüzünden hastane otoparkında 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavga sonrası otomobile binen sürücülerden biri, uzaklaşırken o sırada olay yerinde bulunan 1'i çocuk 2 kişiye çarptı.

İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık görevlileri yaralılara yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, diğer yaralının yoğun bakıma alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi | PARK YERİ TARTIŞMASINDAN SONRA SÜRÜCÜ, 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİYE ÇARPTI
Son dakika haberi | PARK YERİ TARTIŞMASINDAN SONRA SÜRÜCÜ, 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİYE ÇARPTI
Son dakika haberi | PARK YERİ TARTIŞMASINDAN SONRA SÜRÜCÜ, 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİYE ÇARPTI
Son dakika haberi | PARK YERİ TARTIŞMASINDAN SONRA SÜRÜCÜ, 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİYE ÇARPTI

Gülhane, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | PARK YERİ TARTIŞMASINDAN SONRA SÜRÜCÜ, 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİYE ÇARPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | PARK YERİ TARTIŞMASINDAN SONRA SÜRÜCÜ, 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİYE ÇARPTI - Son Dakika
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