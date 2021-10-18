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Paşayiğit Caddesi'nin asfaltlanması işine başlandı - Son Dakika

Paşayiğit Caddesi'nin asfaltlanması işine başlandı

18.10.2021 15:24
Paşayiğit Caddesi'nin asfaltlanması işine başlandı

Keşan Belediyesi'nin yol ve kaldırım hareketi Paşayiğit Caddesi'nin asfaltlanmasıyla sürüyor.

Mustafa Helvacıoğlu: "Bu güzel yollarda hep birlikte yürüyeceğiz"

Mustafa Helvacıoğlu, "Yol ve kaldırım hareketimize Paşayiğit Caddesi asfaltlama çalışmalarımız ile devam ediyoruz. 5 kilometrelik asfaltlama çalışmamız kapsamında; Paşayiğit Caddesi, Millet Caddesi, Necati İşcan Caddesi ve Rasim Ergene Caddelerimiz asfaltlanacak. Vatandaşlarımızın daha konforlu yollarda seyahat etmesi önceliğimiz. Keşan'ımızın gelecek yıllarını düşünerek yaptığımız çalışmaları her geçen gün daha da artırarak sürdürüyoruz. Ne dedik; 'Bu güzel yollarda hep birlikte yürüyeceğiz.' Allah yolumuzu açık etsin. Keşan'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Keşan Belediyesi tarafından başlatılan yol ve kaldırım hareketi kapsamında Paşayiğit Caddesi'nde asfalt çalışmalarına 18 Ekim 2021 Salı gün başlandı.

Çalışmalar kapsamında Paşayiğit, Rasim Ergene, Millet ve Necati İşcan Caddeleri asfaltlanacak.

Saat 12.00 sıralarında çalışmaların yapıldığı Paşayiğit Caddesi'ni; AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan, Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı ve Ali Ünal, Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç, Teknik Personel Ali Caner Serbes, Karayolları Keşan Üstyapı Şantiye Şefi İbrahim Yaşar ile ziyaret eden Mustafa Helvacıoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Keşan'ımızın dört bir yanında çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz"

Burada konuşan Helvacıoğlu, Keşanlıların yaşam kalitesini arttırmak için başlattıkları yol ve kaldırım hareketine Paşayiğit Caddesi ile devam ettiklerini belirterek, "Yaklaşık kilometrelik büyük bir çalışmaya hayırlısı ile başlamak için bugün bir aradayız. Karayollarımızın desteği, Milletvekilimiz Fatma Aksal'ın takibi, Cumhurbaşkanımızı talimatıyla, il ve ilçe başkanlarımla hep beraber, Cumhur İttifakı olarak kilometrelik büyük bir çalışmaya hayırlısıyla Paşayiğit Caddemizden başlıyoruz. Paşayiğit Caddemizden başlayan asfaltlama çalışmaları Rasim Ergene Caddesi sonuna kadar devam edecek. 5 kilometrelik yol çalışması kapsamında; Paşayiğit Caddesi, Millet Caddesi, Necati İşcan ve Rasim Ergene Caddelerimiz tamamlanacak. Havalar da asfalt atmaya müsait. Yol çalışmamızın yanında 10 bin metrekarelik kaldırım çalışmasını devam ettiriyoruz. Çalışma yaptığımız caddelerimizin bir kısmında da yolumuzun refüj ile ayıracağız. Yani 14 noktada şantiyelerimiz çalışmaya devam ediyor. Duraklama cepleri, ağaçlandırma çalışmaları, aydınlatmalar, şehir mobilyaları ile hayat bulan bir caddeler hazırlıyoruz. Yaptığımız iş sadece asfalt atmak değil. Herkes bunun farkında. Engelli, hayvan, sporcu, yaya dostu gibi temalarımız var. Ekiplerimiz Keşan'ımızın dört bir yanında çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." dedi.

"30 ayda 35 kilometre yol yaptık"

Keşan'daki her mahallenin gelişimini hızlandıracak çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "30 ayda 35 kilometre yol yaptık. Yaptığımız yatırımlar ile beraber devam etmekte olan ve yapımına başlanacak çalışmalarımızla birlikte kilometrelerce yol, çevre düzenlemesi ve estetik görünüme kavuşmuş caddelere kavuşuyor. Vatandaşlarımızın daha konforlu yollarda seyahat etmesi önceliğimiz. Yollarımızı bir bir yapıyoruz. Paşayiğit Caddesi, Millet Caddesi, Necati İşcan Caddesi ve Rasim Ergene Caddelerimiz yeni yüzüyle örnek olacak. Keşan'ımızın gelecek yıllarını düşünerek yaptığımız çalışmaları her gün daha da arttırarak sürdürüyoruz. Keşan'ımızdaki her bozuk yolu belirli program dahilinde yaparak halkımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz yedi yirmidört sahada görevlerinin başındalar. Hazırladığımız asfaltlama programını belirlenen periyodlar ile uygulamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda bizden beklentilerini biliyor ve çalışmalarımıza bu şekilde yön veriyoruz. Kimse endişe etmesin tüm yollarımızı yapacağız. Keşan'ımızın öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun gayret gösteriyoruz. 2021 yılımızda da yol ve kaldırım seferberliğimiz devam ediyor. Ne dedik; 'Bu güzel yollarda Hep birlikte yürüyeceğiz' Allah yolumuzu açık etsin Keşan'ımıza hayırlı olsun. Çalışmalarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmasının ardından Helvacıoğlu, Yaşar'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Paşayiğit Caddesi'nin asfaltlanması işine başlandı

Mustafa Helvacıoğlu, Paşayiğit Caddesi, Ergene, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Paşayiğit Caddesi'nin asfaltlanması işine başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Paşayiğit Caddesi'nin asfaltlanması işine başlandı - Son Dakika
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