"Pasif ev" modeli, enerji tasarrufuyla 5 yılda kendini amorti ediyor - Son Dakika

Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) Başkanı Seda Güleç, dış yalıtım ve mekanik havalandırma sistemlerini bünyesinde barındıran "pasif ev"lerin kurulum aşamasındaki maliyetini, enerji tasarrufu sayesinde 5 yılda geri kazandırdığını söyledi.

Güleç, AA muhabirine, pasif ev modeli için 5 kriterin bulunduğunu, bunların yüksek düzeyde yalıtım, yalıtımlı pencere ile kapı sistemleri, hava sızdırmaz bina kabuğu, ısı köprülerinin oluşmasına engel mimari detay çözümleri ve ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma sistemi olduğunu söyledi.

Pasif ev standardını yeni projelerde olduğu gibi mevcut yapıları iyileştirmek için de uygulamanın mümkün olduğuna işaret eden Güleç, pasif evlerin bir anlamda geleceğe yatırım olduğuna dikkati çekti.

Pasif evin doğa için koruyucu bir önlem olduğunu ifade eden Güleç, "Çocuklarımızı ve torunlarımızı düşünerek yaşamamız gerekiyor. Doğa aslında artık alarm veriyor. Dolayısıyla sıkıntıların bugün baş göstermesinin nedeni aslında iklim değişikliği. O yüzden tükettiği enerji bakımından bir pasif ev inşa ettiğiniz zaman aslında iklim değişikliğinin önüne ciddi bir şekilde geçmiş oluyorsunuz." dedi.

Güleç, pasif evin enerji tasarrufu açısından aile ve ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını ve en düşük seviyede enerji tükettiğinin altını çizerek, "Bugünün koşullarında binanızı yaparken pasif ev uygulaması yüzde 30-40 daha fazla maliyetli ama bu binalar yaşam döngüsü içerisinde çok daha az enerji tükettiği için yatırımı 5 yıl içerisinde amorti ediyor. Bu da ekonomik anlamda çok olumlu." diye konuştu.

Pasif ev kullanımı için en büyük sıkıntının gerekli malzemelerin karşılanmasında olduğunu aktaran Güleç, dernek olarak sertifika çalışması yürüttüklerine işaret etti.

Bu noktada birçok firmayla temas halinde olduklarını belirten Güleç, uzun vadede pasif evin zorunlu hale gelebileceğine inandıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"AB'nin 2019'dan itibaren bütün kamu binalarını ve 2021 yılından itibaren de yeni yapılacak tüm binaları neredeyse sıfır enerji tüketimli yapmak anlamında bir hedefi var ve yapıyor. Bu konuda dünyada gittiğimiz konferanslarda gördüğümüz üzere sıfır enerji, bina yapmanın en kolay yolu bir pasif ev inşa etmek. Pasif ev dediğimiz yapının özünde enerjiyi tasarruflu kullanmak var. Binalardaki enerji tüketimini minimuma indirdiğimiz takdirde ve hatta bunu da yenilenebilir enerjiden sağlarsak eğer, çok daha hızlı bir şekilde sıfır enerjili binalara ulaşabiliriz."

Güleç, bu tarz yapılar oluşturmak isteyenlerin 20 Kasım 2020'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan rehberden yararlanabileceğini belirterek, bu tür işlerin yapılabildiğini herkese göstermek için özellikle kamu binalarının öncü rol oynayabileceğini vurguladı.