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Paşinyan: "Anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesi uzun vadeli barış için koşullar yaratacak" - Son Dakika

Paşinyan: "Anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesi uzun vadeli barış için koşullar yaratacak"

15.10.2021 15:23
Paşinyan:

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ ile ilgili yapılan anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesinin bölgede kalıcı ve uzun vadeli barış için koşullar oluşturacağını bildirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ ile ilgili yapılan anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesinin bölgede kalıcı ve uzun vadeli barış için koşullar oluşturacağını bildirdi.

Paşinyan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri liderler toplantısında çevrim içi yaptığı konuşmada, Karabağ meselesine değindi.

Ermenistan'ın Azerbaycan ile bölgesel iletişiminin açılması konusunda yakın gelecekte somut sonuçlar elde etmeyi umduğunu belirten Paşinyan, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın başbakan yardımcılarından oluşan üçlü grubun ulaşım kanallarının açılması için çalıştığını ve yakın gelecekte somut sonuçlar elde etmeyi umduğunu ifade etti.

Paşinyan, "Bu, Azerbaycan toprakları üzerinden Rusya ile kara yolu ve demir yolu bağlantısı, İran ile demir yolu bağlantısı sağlayacağımız anlamına geliyor. Azerbaycan da Nahçıvan ile bizim topraklarımız üzerinden demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlayacak." diye konuştu.

Paşinyan, Ermenistan'ın barışı tesis etmenin sembolleri ve araçları haline gelecek olan ulaşım bağlantısını açma senaryolarını desteklediğini bildirdi.

Ermenistan'ın bölgedeki bütün konularda çalışmaya hazır olduğunu belirten Paşinyan, Karabağ ile ilgili yapılan anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesinin bölgede kalıcı ve uzun vadeli barış için koşullar yaratacağını vurguladı.

Paşinyan, "Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmeye yönelik bir görüşmenin başlamasının da bu konuda katalizör rolü oynayabilecek bir diğer unsur olduğunu belirtmeliyim." dedi.

Ayrıca Paşinyan, bu bağlamda Rusya'nın da bu sürece tam destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Nikol Paşinyan, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paşinyan: 'Anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesi uzun vadeli barış için koşullar yaratacak' - Son Dakika


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