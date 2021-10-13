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Patlamayla uyandı, altın ve paraların bulunduğu aracının kül olduğunu gördü - Son Dakika

Patlamayla uyandı, altın ve paraların bulunduğu aracının kül olduğunu gördü

13.10.2021 15:02
Patlamayla uyandı, altın ve paraların bulunduğu aracının kül olduğunu gördü

Şanlıurfa'da iki gün önce evlenen İsmail Polat'ın patlama sesiyle uyanarak, evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yandığını gördü.

Şanlıurfa'da iki gün önce evlenen İsmail Polat'ın patlama sesiyle uyanarak, evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yandığını gördü. Polat'ın düğün takısı olan paraları ile birlikte aracı kül olurken, ziynet eşyası ise büyük tahribat gördü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Pazartesi günü aile içerisinde gerçekleştirilen bir düğünle evlenerek dünya evine giren İsmail Polat, yaklaşık 110 bin lira değerindeki altın ve parasını aracında bıraktı. Eve giden Polat, gece saat 03.00 sıralarında bir patlama sesiyle uyandı. Evden çıkan Polat, park halindeki aracının alevler içerisinde kaldığını gördü. Komşularının yardımıyla yangını söndürmeyi başaramayan İsmail Polat, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle inceleme yaptı. Yapılan incelemede yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili kesin bir sonuç elde edilemedi.

Yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar parasının küle döndüğünü söyleyen İsmail Polat, "Saat 23.00'da misafirlikten geldim. Saat 03.00 - 04.00 sıralarında bir patlama sesiyle uyandım. Dışarı çıktığımda aracımı alevler içerisinde gördüm. O anda ne yapacağımı şaşırdım. Direkt itfaiyeye haber verdim. İtfaiye söndürdükten sonra memur arkadaşlar geldi. Kimse ile bir husumetim yok. Bu aracın bu hale gelme nedenini halen çözemedim. Yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyalarım vardı. Onlar da araçta bulunuyordu. Bir miktar param vardı. İki günlük evliyim. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Yapanların yakalanmasını isteyen İsmail Polat'ın kuzeni Yunus Altun," Gördüğünüz gibi kuzenim İsmail Polat'ın aracı bu haldedir. Kendisi 2 günlük evlidir. Daha yeni evli bir çift. Gece bir patlama sesi ile uyanıyor. Aracının yandığını görüyor ve itfaiye geliyor. Aracın içerisindeki ziynet eşyaları yandı. Yapanların yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

(Hüseyin Bozkurt-İHA)

Patlamayla uyandı, altın ve paraların bulunduğu aracının kül olduğunu gördü
Patlamayla uyandı, altın ve paraların bulunduğu aracının kül olduğunu gördü
Patlamayla uyandı, altın ve paraların bulunduğu aracının kül olduğunu gördü

İsmail Polat, Şanlıurfa, İtfaiye, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Patlamayla uyandı, altın ve paraların bulunduğu aracının kül olduğunu gördü - Son Dakika


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