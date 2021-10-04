PAÜ'de TÜBİTAK Destekli Matematik Projesi Yapıldı - Son Dakika
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PAÜ'de TÜBİTAK Destekli Matematik Projesi Yapıldı

04.10.2021 18:59
PAÜ'de TÜBİTAK Destekli Matematik Projesi Yapıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emine Gaye Çontay'ın yürütücülüğünde TÜBİTAK 2237-A "Matematik Eğitiminde İspat Uygulamaları" adlı proje çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emine Gaye Çontay'ın yürütücülüğünde TÜBİTAK 2237-A "Matematik Eğitiminde İspat Uygulamaları" adlı proje çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Fen, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde matematik eğitimi üzerine yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilerin katıldığı projede 13 farklı üniversiteden 16 bilim insanı eğitmen olarak görev aldı. Proje kapsamında 21 lisansüstü öğrencisine 36 saatlik eğitim verildi.

Etkinliğin amacı ile ilgili bilgi veren Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Emine Gaye Çontay, "Bu etkinlikle beraber ispat uygulamalarının öğretim programının içerisindeki temel kavramlarla beraber nasıl ve ne şekilde ele alınabileceği ve ispatın eğitime nasıl entegre edilebileceği hakkındaki bilgiler ortaya konmuş oldular. Ortaya konan bu bilgiler uygulamalı olduğu için lisansüstü öğrencilerin bu bilgileri ileride öğrencileriyle ne şekilde paylaşabilecekleri ve çalışmalarında nasıl kullanabilecekleri hakkındaki anlayışlarının gelişmesi beklenmektedir" dedi.

Kaynak: Habermetre
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Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Öğretim Üyesi, matematik, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum PAÜ'de TÜBİTAK Destekli Matematik Projesi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: PAÜ'de TÜBİTAK Destekli Matematik Projesi Yapıldı - Son Dakika
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