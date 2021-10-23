PAZARDAN EVE GİDERKEN ARACIN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ - Son Dakika

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hafif ticari aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Döşemealtı'nda dün akşam saat 19.00 sıralarında Düzlerçamı Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Pazardan yaptığı alışveriş sonrası evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Akın'a (60) Korkuteli yönünden gelen Uğur K.'nin (29) kullandığı 06 AAP 651 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz kadın savrularak refüje düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiği belirledi.

Kazayı duyan kadının yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Kadının evine götürmek için aldığı sebze ve meyvelerin yola saçıldığı görüldü. Kaza sonrası Korkuteli - Antalya Karayolu'nda araç trafiği polis kontrolünde tek şeritten sağlandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde incelemesinin arıdndan kadının cansız bedeni morga, sürücü Uğur K., ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.