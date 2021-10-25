PCR testi sahteciliği iddiası (2) - Son Dakika

Esenler 'de negatif sonuç içeren PCR testi belgesi düzenlendiği iddia edilen özel bir laboratuvarda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

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