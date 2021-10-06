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PEHLİVAN DEVELER GÜREŞLERE ÖZEL KARIŞIMLI BESİNLE HAZIRLANIYOR - Son Dakika

PEHLİVAN DEVELER GÜREŞLERE ÖZEL KARIŞIMLI BESİNLE HAZIRLANIYOR

06.10.2021 12:10
PEHLİVAN DEVELER GÜREŞLERE ÖZEL KARIŞIMLI BESİNLE HAZIRLANIYOR, System.String[]

AYDIN'da kış aylarının vazgeçilmezi olan deve güreşi festivali yaklaşırken, deve sahipleri pehlivan develeri özel karışımlı besinlerle besleyip günde 3 kilometre yürüyüş antrenmanı ile güreşlere hazırlıyor.

AYDIN'da kış aylarının vazgeçilmezi olan deve güreşi festivali yaklaşırken, deve sahipleri pehlivan develeri özel karışımlı besinlerle besleyip günde 3 kilometre yürüyüş antrenmanı ile güreşlere hazırlıyor.

Aydın'da kasım ayı sonlarında başlayarak mart ayında sona eren Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinden çok sayıda pehlivan devenin güreştiği festivallere haftalar kaldı. Dedesinden miras kalan devecilik kültürünü kardeşi Bekir Kaykı ile birlikte kurdukları deve çiftliğinde 8 deve ile sürdüren Tahsin Kaykı ise zamanının çoğunluğunu develerle geçiriyor. Develere günde 3 kilometre yürüyüş yaptırarak kaslarının güçlenmesinin sağladığını belirten Kaykı, pehlivan develere arpa, buğday, yulaf, soda, tuz, yumurta ve kabuğundan hazırladığı karışımı hamur haline getirerek günde 40 kilo yediriyor. Özel karışımla beslenen develer hörgücüne fazla yağ depolayarak kışın güreşlerde güç kaybı yaşamıyor. Çok sayıda şampiyonluğu olan 'Bekir Ege' ve 'Koca Ege' isimli develer, her yürüyüş sonrası kantarda tartılıyor.

DEVECİLİĞİ VE DEVELERİ ÇOK SEVİYORUZ

Sevdiği develerden kopamayan Tahsin Kaykı, Devecilik kültürü bize dedelerimizden kaldı. Dedelerimiz deve kervancılığı yaparak geçimlerini bununla sağlıyordu. Onlardan bize kalan bir mirastır devecilik. Biz de deveciliği ve develeri çok seviyoruz. Amacımız bu kültüre hizmet ederek yaşamasını sürdürmek olacak. Deve güreşleri bölgemizde kış aylarında çok yapılıyor. Develeri güreşlere hazırlayabilmek için önce yeşit ot vererek başlıyoruz. Ardından kuru besi ile devam ediyoruz. Arpa, buğday, yulaf, soda, tuz, yumurta ve kabuğu ile su katarak hamur haline dönüştürüyoruz. Hamurlarıda top halinde yuvarlayarak deveye sabah 20, akşam 20 olmak üzere 40 top veriyoruz. Yaptığımız bu besi ile devenin hörgücüne daha fazla yağ depolaması sağlanıyor. Kışın çok fazla besin tüketmiyorlar. Yaz aylarında develere ne kadar iyi bakarsak kışın da güreşlerde o kadar faydasını görüyoruz dedi.

HER GÜN BİRLİKTE YÜRÜYORUZ

Her gün develerle birlikte yürüdüklerini ifade eden Kaykı, Hazırlıklarımız 15 Eylül'de başlar her gün önce 1 kilometre ile başlayıp ardından 2 ve 3 kilometre ile devam ederek günlük yürüyüş antrenmanı yaptırıyoruz. Bu antrenmanlar güreşler başlayana kadar devam ediyor. Bu şekilde kas yapılarının güçlenmesini sağlıyoruz. Bazen de kendi aramızda develeri güreştirerek güreşlere hazırlanmasını sağlıyoruz. Develer zaten içgüdüsel olarak kızgınlıktan dolayı güreşirler. Develerin güreş zamanına kadar 900 kilo ila 1 ton arasında olması gerekiyor diye konuştu.

Buğday, Kasım, Aydın, Arpa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PEHLİVAN DEVELER GÜREŞLERE ÖZEL KARIŞIMLI BESİNLE HAZIRLANIYOR - Son Dakika


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