Üye Girişi
Pekin Yunus Emre Enstitüsü, küçük Çinli öğrencileri ağırladı - Son Dakika

Pekin Yunus Emre Enstitüsü, küçük Çinli öğrencileri ağırladı

16.10.2021 19:46
Pekin Yunus Emre Enstitüsü, küçük Çinli öğrencileri ağırladı

Pekin'de uluslararası eğitim veren bir ilk öğretim okulunun öğrencileri, Yunus Emre Enstitüsüne konuk oldu.

Pekin'de uluslararası eğitim veren bir ilk öğretim okulunun öğrencileri, Yunus Emre Enstitüsüne konuk oldu.

Enstitünün Pekin'deki merkezini ziyaret eden öğrencileri, Pekin Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Tayfun Kalkan'ın yanı sıra Pekin Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Cansu Körkem, Pekin Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Mehmet Ekizer ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Pekin Görevlisi Jessica Durdu karşıladı.

Kalkan ve Körkem, karşılama ve tanışmanın ardından konferans salonuna davet edilen öğrencilere Türkiye'yi tanıtan sunum yaptı.

Türkiye'nin dünyadaki konumundan, komşularından, Türk yemeklerinden ve adetlerinden bahsedilen sunumda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk hakkında da bilgi verildi.

Program konuklarından, Çinli bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olan eğitimci ve tercüman Filiz Ünal, Türk adetleri ve sosyal hayattaki kültürel davranış kalıpları hakkında bilgi verdi. Çocuklar, Türkiye'de insanların "Evet" anlamında başını sallaması, "Hayır" anlamında başını yukarı kaldırması gibi bazı özel jest ve davranışlar hakkında anlatılanları ilgiyle dinledi.

Manevi Türk kız kardeş

Kültürler arası iletişim alanında uzman olan ve dersler veren Çinli akademisyen ve film yapımcısı Li Yingying de programın konukları arasındaydı. 10 yıl önce Kocaeli'nde 3 ay Türk ailenin yanında yaşayan Li, küçüklere Türkiye izlenimlerini anlattı.

Türk misafirperverliğinden çok etkilendiğini vurgulayan Li, birlikte yaşadığı ailenin kızıyla kardeş gibi olduklarını ve hala görüştüklerini ifade etti.

Nazar boncuğu ve şeftali ağacı

Almanya'da yaşayan ikinci kuşak vatandaşlardan, okul öncesi pedagojisi uzmanı, sanatçı Ayşe Emel Gümüş de el sanatları alanında Türk ve Çin geleneklerini birleştiren çalışmasıyla programa konuk oldu.

Eşinin görevi nedeniyle 1 yıldır Pekin'de yaşayan Gümüş, burada Çinlilerin koruyucu olduğuna ve şans getirdiğine inandığı şeftali ağacını Türk kültüründeki nazar boncuğu motifiyle birleştiren özgün el sanatı uygulamasını çocuklara gösterdi.

Gümüş, kendi imal ettiği şeftali ağacıyla yapılmış nazar boncuklarını miniklere hediye etti.

Çocuklar horon oynadı

Askeri Ataşe Ekizer'in kızı Lena Ekizer de Karadeniz yöresel kıyafetleriyle sergilediği folklor gösterisiyle programa renk kattı. Kendilerini müziğin ritmine kaptıran minik konuklar sahneye çıkarak horon oynadı.

Tanıtım programı, Türk atıştırmalıklarından oluşan yemek ikramının ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Yunus Emre, Pekin, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pekin Yunus Emre Enstitüsü, küçük Çinli öğrencileri ağırladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balotelli'den olay hareket! Sadık'ın saçlarından tutarak yaptığı müdahale gündeme oturdu 20:03 Balotelli'den olay hareket! Sadık'ın saçlarından tutarak yaptığı müdahale gündeme oturdu Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına en sert tepki Bakan Soylu'dan geldi: Beceriksizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışıyor 19:15 Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısına en sert tepki Bakan Soylu'dan geldi: Beceriksizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışıyor Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2'si ağır 12 yaralı 18:37 Gaziantep'te minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2'si ağır 12 yaralı
Berrak Tüzünataç, 8 yaş küçük sevgilisi ile Yunan adalarında tatiline devam ediyor 17:25 Berrak Tüzünataç, 8 yaş küçük sevgilisi ile Yunan adalarında tatiline devam ediyor 17:14 "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 16:15 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım
Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi 15:58 Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı 14:42 Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı

Son Dakika Haberleri
17:33 Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu
17:31 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir
17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
17:13 "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun
17:06 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
17:01 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi
16:47 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu
16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi         
19:30
Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı Çağlar, Ronaldo'yu sahadan sildi! Milli futbolcumuzun damga vurduğu maçı Leicester City farklı kazandı         
19:06
CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti         
18:02
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi         
17:22
Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı         
16:29
Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı         
16:11
Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz?         
15:29
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı         
14:32
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 20:52:57. #1.11#
SON DAKİKA: Pekin Yunus Emre Enstitüsü, küçük Çinli öğrencileri ağırladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement