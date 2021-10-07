Pekmezci'nin yüzünü güldüren yatırımlar - Son Dakika

Mahalle Muhtarı Ramazan Eriş de, "Mahalleme ömürlük yatırımlar yapıldı" dedi. Muhtar Eriş, açılan sondaj kuyusu ve yapılan asfalt çalışması nedeniyle mahallede hayır yemeği de düzenledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde sondaj yatırımlarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Akhisar'ın Pekmezci Mahallesinde de yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Sondajda saniyede 5 litre verime sahip su elde edildi. Sondajdan analiz yapılması için numune alınırken, Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyeleri Doğan Ensivri ile Fikret Türk, Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Aybars Özbilgin, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden İlker Kılıç ve mahalle sakinleri de çalışma yapılan alanda yer aldı. Açılan sondaj nedeniyle Mahalle Muhtarı Ramazan Eriş, hayır yemeği de düzenledi.

"Gerçekten çok memnun ve mutluyuz"

Mahalle Muhtarı Ramazan Eriş, "Gerçekten çok memnun ve mutluyuz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Suyumuza kavuşuyoruz. Yolumuz asfaltlandı. Mahalleme ömürlük yatırımlar yapıldı. Allah razı olsun" dedi.