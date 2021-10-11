Son dakika haberi... Pelikanlar ve turnaların gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Pelikanlar ve turnaların gökyüzündeki dansı görsel şölen oluşturdu
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde pelikanların ve turnaların gökyüzündeki dansı görsel bir şölen oluşturdu.
pelikanların ve turnalar, göç yolları ve konaklama yerleri arasında bulunan Samandağ'da görüntülendi. Samandağ ilçesi Milleyha sulak alanının semaları kuşların dansına sahne oldu. Gökyüzünde toplanan yüzlerce pelikan ve turnayı görenler merakla izledi.
Kaynak: İHA
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