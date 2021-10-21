PENDİK D-100 karayolunda 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında D-100 karayolu Tersane kavşağında meydana geldi. Kerem Asılsoy'un kullandığı 34 KP 3751 plakalı otomobil, önünde seyreden Hasan Dinç'in kullandığı 57 AAJ 009 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada Kemal Demir yönetimindeki bir başka otomobil ise kaza yapan otomobillere çarptı. Kazada Kerem Asılsoy ile Hasan Dinç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun trafiği İstanbul istikametine bir süre aksadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilinde maddi hasar oluşan sürücü Kemal Demir, "Çok hızlıydı. Telefona mı bakıyordu yoksa dalgın mıydı bilmiyorum" dedi.