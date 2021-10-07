PENDİK LİMANI'NDA TIR'IN DORSESİNE BAHARATLA GİZLENEN 85.5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika

Kamera: Mustafa ESEN/ İRAN'dan İtalya'ya giden mermer yüklü TIR'ın dorse kapağında baharatlanarak gizlenen 85.5 kilo eroin, Pendik Limanı'nda dedektör köpekler tarafından bulunarak ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, İstanbul'da 5 milyon lira değerinde 85.5 kilo eroin ele geçirdi. Pendik'te limana giriş yapan bir TIR, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle risk analizine tabi tutuldu. Yapılan analiz sonucunda riskli görülen TIR, X-ray taramasından geçirildi. Yapılan tarama sırasında TIR'ın dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Bunun üzerinde dedektör köpekler devreye sokularak TIR'da arama yapıldı. Aramalar sırasında dedektör köpeklerin bulamaması için dorse kapaklarına baharat dökülerek gizlenen 85.5 kilo eroin ele geçirildi. Olayın ardından TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülecek.

Görüntü dökümü:

----------------------Cep telefonu-TIR'ın x ray cihazından geçirilmesi-Köpeklerin araması-Kapakların sökülmesi-Aktüel-Sergilenen eroinden görüntü-TIR'dan görüntü-Dorse kapağındaki baharatlardan örüntü

-Genel ve detay