Pendik'te sokaklarda taşınan 98 metrelik dev Türk bayrağı havadan görüntülendi - Son Dakika

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yıl dönümü nedeniyle Pendik'te 98 metrelik dev Türk bayrağı ile kortej düzenlendi. 130 öğrencinin Pendik sokaklarında taşıdığı 98 metrelik dev Türk bayrağı havadan görüntülendi.

Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Pendik'te de coşkuyla kutlandı. Pendik Belediyesi tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında her yaştan vatandaş bayram coşkusu yaşadı. Cumhuriyet'in 98. yılına özel olarak hazırlanan 98 metrelik dev Türk bayrağı Pendik sokaklarını kırmızı beyaza boyadı. 130 öğrenci, 98 metrelik dev Türk bayrağını Pendik sokaklarında taşıyarak kortej oluşturdu.

"GENÇLER OLARAK BİZ DE CUMHURİYET'İ İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Dev Türk bayrağını taşıyan öğrencilerden Efe Koç, "Cumhuriyet'in 98. Yılında bayrağımızı taşımaktan gururluyuz. Pendik'te toplandık" dedi. Bayrağı taşıyan Deniz Çalışkan ise, "Cumhuriyet'in 98. Yılında Pendik Belediyesi'nin 98 metrelik bayrağını taşımaya geldik. Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Cumhuriyet gelecektir. Gençler olarak biz de Cumhuriyet'i ileriye taşımak istiyoruz" diye konuştu. Sokak'ta dev Türk bayrağını görüp kortej eşlik eden Şüheda Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet daima ayakta kalacaktır. Bu duyguyu ve coşkuyu yaşatmak için kızım ve eşimle geldik. Pendik Belediyesinin organizasyonu için teşekkür ediyoruz" dedi.

(Cem Güney Kılıç - Halit Arslan-İHA)