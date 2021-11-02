PENDİK'TE 1 KİŞİNİN AĞIR YARALANDIĞI YOL VERME TARTIŞMASI; ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

PENDİK'te yol verme tartışmasında Umut Özaki'yi (31) silahla başından vurarak ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ercan E. (36) 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ercan E.'nin hakimlik ifadesinde Özaki'yi yavaş gitmesi yönünde uyarınca aralarında tartışma çıktığını ve kendisini korumak amacıyla ruhsatsız tabancasını Özaki'nin sırtına vurduğunu belirterek "Silahı bilerek ateşlemedim" dediği öğrenildi.

Olay 30 Ekim akşamı 21.00'de Pendik Velibaba Mahallesi Gözdağı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Umut Özaki (31) ile başka bir otomobilin sürücüsü Ercan E. (36) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ercan E. ruhsatsız silah ile Özaki'yi başından vurdu. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ercan E., otomobiline binerek olay yerinden kaçarken, başından vurularak yaralanan Özaki olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Özaki'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken şüpheli Ercan E. evinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Şüpheli Ercan E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcıya ifade veren Ercan E, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"SIRTINA VURDUĞUM SIRADA ATEŞ ALDI"

Şüpheli Ercan E.'nin hakimlikteki sorgusunda "Trafikte müşteki ile 'Yavaş git' diye tartıştık. Bu kişi küfretmeye başladı. Yanımda ailem olduğunu söyledim, bu sefer 'Çoluğunu çocuğunu sinkaf ederim' dedi. Bunun üzerine ben de 'Ne diyorsun lan' dedim. Araya vatandaşlar girdi. Bu sırada müşteki aracına doğru hiddetle yöneldi. Vatandaşlar kendisini durduramıyordu. Ben de araçtan bir şey alarak bana ve aileme zarar vereceğini düşündüm, ben de arabaya yöneldim. Araçta bulunan ruhsatsız silahımı aldım. Bana doğru gelince sırtına silahın kabzasıyla vurdum. Bu sırada silah ateş aldı ve kendisi yere düştü. Silahı bilerek ateşlemedim. Sırtına vurduğum sırada ateş aldı. Ambulans çağrılması için bağırdım. Böyle bir olay olduğu için pişmanım" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Hakimlik de savunmasının ardından şüpheli Ercan E.'nin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.