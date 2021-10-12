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Pendik'te balıkçıların oltasına takılan yapışkan madde tedirgin etti - Son Dakika

Pendik'te balıkçıların oltasına takılan yapışkan madde tedirgin etti

12.10.2021 13:08

Pendik'te balıkçıların oltasına takılan ve temizlemesi güç olan kırmızı renkli yapışkan madde balıkçıları tedirgin etti.

Pendik'te balıkçıların oltasına takılan ve temizlemesi güç olan kırmızı renkli yapışkan madde balıkçıları tedirgin etti. Oltaya takılan yapışkan madde balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Pendik'te hobi olarak balıkçılık yapan bir grup, balıkçı oltalarına takılan maddeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Denize atılan oltaya balık yerine kırmızı renkli yapışkan madde takıldı. Balıkçılar oltalarına takılan yapışkan maddeyi oltadan temizlemekte güçlük çekti. Balıkçılar, daha öncesinde oltalarına bu maddenin takılmadığını ifade ederek şaşkın olduklarını dile getirdi. Oltasına takılan yapışkan maddeyi görünce şaşkınlık yaşayan balıkçının, "Pendik açıklarında denizin içerisinde misinamıza ve kurşunlarımıza bugüne kadar hiç rastlamadığımız garip şeyler bulaşmaya başladı" dediği gözlendi.

"3-4 KİŞİNİN DAHA OLTALARINA TAKILDIĞINI GÖRDÜK"

Konu hakkında konuşan balıkçı Serkan Koç, "Biz müsilaj ile alakalı bir şey olduğunu zannediyoruz. Arkadaşların oltalarına, bizim oltalarımıza, fır döndülerin aralarına yapışkan gibi bir madde yapıştı. Ama ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Müsilajı da elimle kontrol etmiştim, bu daha katı. Yani elinize geldiği zaman yapışıp kalıyor. Bazı arkadaşların bazılarının ve konuştuğum 3-4 kişinin daha oltalarına takıldığını gördük" dedi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Maddeye ilk defa cuma günü denk geldiklerini söyleyen Koç, "Hep oltalara geliyordu. Oltalardan çıkarttığımızda elimize aldığımız zaman farklı tuhaf bir şey. Deniz anası mı diyeyim, yoksa müsilaj ile alakalı mı diyeyim, öyle bir şeydi. Ben 20 yıldan beri balıkçıyım. Yani olta balıkçılığı yapıyoruz. Buradaki arkadaşların çoğu da olta balıkçısı. İlk defa böyle bir şey gördüm. Ele dokunduğun zaman çok yapışkan bir maddeymiş gibi geliyor. Denizanası mı? Yoksa başka bir şey mi? Gerçi deniz anası o kadar elde kalmıyor da bunda çok büyük sıkıntılar olacağını zannediyorum. Balığa çıktığımızda açıklarda dolaşırken genellikle oltalarımızın, klips taraflarına sarıyor ve çıkmasını da zorlaştırıyor" diye konuştu.

(Halit Arslan/İHA)

Pendik'te balıkçıların oltasına takılan yapışkan madde tedirgin etti
Pendik'te balıkçıların oltasına takılan yapışkan madde tedirgin etti
Pendik'te balıkçıların oltasına takılan yapışkan madde tedirgin etti
Pendik'te balıkçıların oltasına takılan yapışkan madde tedirgin etti

Müsilaj, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pendik'te balıkçıların oltasına takılan yapışkan madde tedirgin etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te balıkçıların oltasına takılan yapışkan madde tedirgin etti - Son Dakika
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