Pendik'te İETT otobüsünü sollamak isteyen sürücü lüks otomobile çarptı - Son Dakika

Pendik'te İETT otobüsünün sağından ilerleyerek otobüsü geçmek isteyen otomobil sürücüsü, yol kenarında park halinde olan lüks otomobili geç fark edince kazaya neden oldu. Sürücü, başka bir vatandaşın kısa süreliğine park edip dörtlülerini yaktığı lüks otomobile çarptı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Yola seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yolda ilerleyen İETT otobüsünün arkasında kalmayıp geçmek istedi. Sürücü, otobüsün sağından ilerleyerek otobüsü geçmek için fırsat kolladı. Otobüsün sağından ilerleyen sürücü, başka bir vatandaşın yol kenarına kısa süreliğine park edip dörtlülerini yaktığı Mercedes marka otomobili geç fark edince kazaya neden oldu. Sürücüsünün frene basmasına rağmen duramayan otomobil, park halindeki lüks otomobile çarptı. O esnada kaldırımdan yürüyün iki kişi ise otomobilin fren sesini duyup otomobilin kendilerine çarpacağını düşünerek bir anda korkuya kapıldı.

İETT otobüsünü geçmek isteyen sürücünün park halindeki lüks otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL