Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Pendik'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Pendik'te Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pendik istikametinden Kurtköy istikametine giden Nurbet Sait Ergül kontrolündeki 34 EKB 788 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Semih Aydın hakimiyetindeki 34 KR 4692 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan Adem Öztürk, Adem Arızalı, Çağatay Şimşek ve Ufuk Şahinli yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahale sonrası çevredeki hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Enes Şamil Gönenç/İHA)