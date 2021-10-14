Üye Girişi
Pendik'te yıkım esnasında binadan kopan parçalar tedirginliğe neden oldu - Son Dakika

Pendik'te yıkım esnasında binadan kopan parçalar tedirginliğe neden oldu

14.10.2021 17:27

Pendik'te yıkım esnasında binadan kopan parçalar tedirginliğe neden oldu Pendik'te bir binanın kontrollü yıkımı esnasında binanın istinat duvarından kopan parçalar yan binanın otopark boşluğuna düştü.

Pendik'te yıkım esnasında binadan kopan parçalar tedirginliğe neden oldu

İSTANBUL - Pendik'te bir binanın kontrollü yıkımı esnasında binanın istinat duvarından kopan parçalar yan binanın otopark boşluğuna düştü. gürültüyü duyan mahalleli, paniğe kapılarak yetkililere "bina yıkıldı" ihbarında bulundu. Parçaların düştüğü yerde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

Olay 16.00 sıralarından Pendik Esenler mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir binanın kontrollü yıkımı esnasında yıkılan binanın istinat duvarından kopan parçalar, yan binanın otopark boşluğuna düştü. Sesi duyan vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine birçok polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Kopan parçaların düştüğü yerde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi.

"Mahalleli bina çökmüş diye ihbarda bulunmuş"

Gürültüyü duyan mahalleli ise bir binanın yıkıldığı düşüncesine kapılarak yetkililere "bina yıkıldı" ihbarında bulundu. Binanın kontrollü yıkım çalışmasını yapan işçilerden Mehmet Sancak, "Yani yıkım yapıyorduk. Herhangi bir şey olduğu yok. Bizim bir şeyden de haberimiz yok. Mahalleli bina çökmüş diye şikayet olmuş. Ama öyle bir durum yok. Burada kontrollü bir yıkım yapılıyor. Polisler ve itfaiye aracı geldi. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz." dedi.

Pendik'te yıkım esnasında binadan kopan parçalar tedirginliğe neden oldu
Pendik'te yıkım esnasında binadan kopan parçalar tedirginliğe neden oldu
Pendik'te yıkım esnasında binadan kopan parçalar tedirginliğe neden oldu
Pendik'te yıkım esnasında binadan kopan parçalar tedirginliğe neden oldu
Pendik'te yıkım esnasında binadan kopan parçalar tedirginliğe neden oldu

İtfaiye, Esenler, Pendik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te yıkım esnasında binadan kopan parçalar tedirginliğe neden oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk 17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar 17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar Yunan- ABD görüşmesinde 17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde
Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum 17:11 Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare 17:09 Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi 16:54 İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi
Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu 16:47 Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı 15:58 Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
17:31 Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF
17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde
17:11 Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
17:09 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi
17:08 Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare
16:53 Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı
16:46 Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu
16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta
Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, araç ağır hasar aldı Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, araç ağır hasar aldı         
17:49
Ümit Özdağ'ın iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan cevap: Acilen doktorunuza başvurunuz Ümit Özdağ'ın iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan cevap: Acilen doktorunuza başvurunuz         
17:34
Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF         
17:31
Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada         
17:18
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Küresel çip krizi Türkiye'ye de sıçradı! Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Küresel çip krizi Türkiye'ye de sıçradı! Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak         
16:54
Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı         
16:53
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak         
15:18
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 17:54:12. #1.13#
SON DAKİKA: Pendik'te yıkım esnasında binadan kopan parçalar tedirginliğe neden oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement