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Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

22.10.2021 23:26
Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Kurtköy mevkisinde seyreden Abdulkadir T. idaresindeki 34 FUG 52 plakalı otomobil, aynı yönde giden başka bir otomobile arkadan çarptı. İki araç, kazanın ardından emniyet şeridinde durabildi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan Abdulkadir T, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu, Otomobil, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pendik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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