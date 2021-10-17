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Pendikli Messi, Arjantinli Messi'nin rekorunu kırdı - Son Dakika

Pendikli Messi, Arjantinli Messi'nin rekorunu kırdı

17.10.2021 15:58
Pendikli Messi, Arjantinli Messi'nin rekorunu kırdı

Pendik'te yaşayan 12 yaşındaki Ahmet Emin Demirkıran, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin 13 yaşında keşfedilmesine neden olan tenis topuyla sektirme rekorunu kırarak yeni bir rekora imza attı.

Pendik'te yaşayan 12 yaşındaki Ahmet Emin Demirkıran, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin 13 yaşında keşfedilmesine neden olan tenis topuyla sektirme rekorunu kırarak yeni bir rekora imza attı.

Pendik'te yaşayan 12 yaşındaki Ahmet Emin Demirkıran, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin çocukken keşfedilmesini sağlayan tenis topunu 120 kez sektirme rekorunu geçerek, tenis topunu 123 kez sektirmeyi başardı. Adeta futbolla yatıp futbolla kalkan Demirkıran, Türkiye'de yaşıtlarının arasında kendisinden başka bu rekoru kırabilenin olmadığını söyledi. Yaptığı estetik hareketler ile etrafındakileri kendisine hayran bırakan Demirkıran, henüz ortaokulda eğitim görüyor. Çevresindekilerin 'Yerli Messi' diye seslendiği Ahmet Emin, hayalinin bir gün Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynamak olduğunu belirtti. Tenis topuyla sektirmenin oldukça zor olduğunu ifade eden Ahmet Emin, Messi'nin tenis topunu sektirdiği videoyu izleyip etkilendikten sonra bu rekoru denemeye karar verdiğini anlattı. Ahmet Emin, tenis topunu birçok kez sektirmeyi denediğini, ilk etaplarda 30-40 kez sektirebildiğini, daha sonra da 123 kez tenis topunu sektirmeyi başararak dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak bilinen Lionel Messi'nin rekorunu kırmayı başardığını ifade etti. Kendisine çevresindekiler tarafından olumlu tepkiler geldiğini söyleyen Ahmet Emin, okuldayken bile futbol oynamayı düşündüğünü, kağıt ve çoraplardan kendi imkanlarıyla top yapıp her an futbol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

'Yerli Messi' olarak anılmaktan gurur duyan Ahmet Emin Demirkıran, "İnternette Messi'nin hayat hikayesinin videosunu izliyordum. Tenis topuyla denemelere çağrıldığını gördüm. Ben de tekniğim gelişsin diye yapmaya başladım. İki gün denedim sonra bıraktım. Ondan sonra bir kez daha aklıma geldi yapayım dedim. 5 gün içinde 123 yaptım. Sonra videoya çektik. İlk önce 37 sektirdim, ondan sonra 60 oldu, 70 oldu, 100 oldu. Daha sonra Messi'nin rekorunu kırdım ve 123 yaptım. Benim yaşımda 12-13 yaşında videolardan baktığıma göre tenis topunu bu kadar sektirebilen yok. Genellikle evin içinde bile olsa sürekli futbol oynuyorum. Herhangi bir şey yaparken, video izlerken dışarıya çıkıp sürekli futbol oynuyorum 3-5 saat" dedi.

"İleride çok büyük bir futbolcu olmak istiyorum"

Sürekli antrenman yaptığını belirten Ahmet Emin, "İleride çok büyük bir futbolcu olmak istiyorum, bunun için de çalışıyorum. Örnek aldığım kişiler Messi, Mesut Özil ve Alex. Messi de 13 yaşındayken keşfedildiğinde kasette tenis topunu 120 kez sektirmiş ve bu şekilde keşfedilip Barcelona'nın denemelerine çağrılmış. Ben de videoda 123 kez sektirdim. Ben de onun gibi bir futbolcu olmak, ondan daha iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Bana oynarken genelde 'Messi' diye sesleniyorlar. Bazen benden yaşça büyük 16-17 yaşındaki abiler beni halı saha maçlarına çağırıyorlar oynamam için ama sakatlanırım diye çok gitmiyorum. Bizim okulda top oynamamız yasak, kızıyorlar normalde fakat biz kağıttan top yapıyoruz ama onu da alıyorlar ama biz her gün yapıyoruz. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorum, sürekli futbolu düşünüyorum. İnternette başka videolar yerine futbol videoları izliyorum. Top gördüğümde oynamazsam olmuyor" dedi.

12 yaşındaki Ahmet Emin Demirkıran'ın ağabeyi Nurullah Demirkıran ise olumlu tepkilerden memnun olduğunu, kardeşinin futbol becerilerine çok güvendiğini ve her fırsatta kardeşini halı saha maçlarına çağırdığını belirterek, "Zaten kendisini bildim bileli Ahmet Emin top oynuyor 4-5 yaşından beri. Evde tutamıyoruz, işi gücü top oynamak. Bu sene sınavı var, 8. sınıfta ama umurunda değil yine top oynamayı düşünüyor. Uyanıyor top, yatıyor top. Ne mahalleden toplayabiliyoruz ne halı sahalardan. Tenis videosunda da zaten Messi'nin rekorunu geçti. Top oynamada da çok yetenekli. İnşallah bir yerlere gelecek" diye konuştu.

Pendikli Messi, Arjantinli Messi'nin rekorunu kırdı
Pendikli Messi, Arjantinli Messi'nin rekorunu kırdı

Lionel Messi, Ahmet Emin, Pendik, Tenis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pendikli Messi, Arjantinli Messi'nin rekorunu kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendikli Messi, Arjantinli Messi'nin rekorunu kırdı - Son Dakika
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