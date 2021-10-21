"Petzoo Eurasia" 24 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek - Son Dakika

Ulusal Fuarcılık tarafından organize edilen Petzoo Eurasia Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı.

Kedi, köpek, kuş, balık gibi evcil hayvan türlerine dair yeni ürün ve hizmetlerin sergilendiği fuarda mama, yem, oyuncak, kozmetik, bakım ürünleri, destekleyici sağlık ürünleri, kum, akvaryum, temizlik ürünleri, evcil hayvanlar için tasarlanan kıyafetler, aksesuarlar hayvan sahiplerinin beğenisine sunuldu.

Fuar kapsamında güzellik yarışmaları, evcil hayvan defileleri, ırk yarışmaları, pet kuaförleri yarışması, AFAD kurtarma köpekleri ve K9 güvenlik köpekleri gösterileri ile dernek ve federasyonların özel etkinlikleri düzenlenecek.

Fuar, 2012'den bu yana 650'nin üzerinde katılımcı firma ile 190 bin civarında yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, Türkiye'de 10 evden birinde kedi, köpek, kuş, balık gibi hayvanların beslendiğini dile getirerek, "Evdeki dostlarımız ailenin bir parçası, dolayısıyla onlara yönelik ürün ve hizmetler mutlak bir ihtiyaç. Sürekli büyüme eğiliminde olan bu pazar artık milyar dolarlarla ifade edilen büyük bir sektör haline geldi." dedi.

Çetin, Kovid-19 salgını sürecinde en çok büyüyen sektörlerden birinin evcil hayvan ürünleri sektörü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye pet ürünleri ve hizmetleri pazarı yıllık büyüme ortalaması yaklaşık yüzde 15 civarındayken bu oran pandemi döneminde yüzde 50 ye kadar çıktı. Pandemi döneminde evcil hayvanlarıyla daha çok vakit geçirmek durumunda kalan insanlar onların ihtiyaçlarına odaklandı. Artık evcil hayvanlara dair her türlü ürün ve hizmet Türkiye'de üretilebiliyor. Geçmişte neredeyse tamamı yabancı markalı ithal ürünlere bağımlı olan Türkiye pazarında yerli ürün ve hizmetler hakimiyet kurdu, hatta yurt dışında da söz sahibi olmaya başladı. Türk evcil hayvan ürünleri sektörü her geçen gün teknoloji ve tesis yatırımlarını artırarak gelişmeye devam ediyor ve 60'dan fazla ülkeye ihracat yapan firmalarımız var. Yakın gelecekte marka ülke haline geleceğimize, büyük bir endüstri olacağımıza inanıyorum."

Petzoo Eurasia Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı, 24 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.