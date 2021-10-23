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Peugeot Sport 40. yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika

Peugeot Sport 40. yıl dönümünü kutluyor

23.10.2021 10:37
Peugeot Sport 40. yıl dönümünü kutluyor

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Peugeot'nun motor sporları birimi Peugeot Sport, bu ay 40. yıl dönümü kutluyor.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Peugeot'nun motor sporları birimi Peugeot Sport, bu ay 40. yıl dönümü kutluyor.

Peugeot açıklamasına göre, Ekim 1981'de kurulan ve orijinal adı Peugeot Talbot Sport olan Peugeot Sport, 40 yıldır dünyada motor sporlarının iddialı şampiyonalarında mücadele ediyor. Dünya motor sporları tarihine adını yazdıran Peugeot Sport, geride kalan 40 yıla sayısız pist ve ralli zaferi sığdırdı. Dünyanın ilk süreli yarışı olan 1895 Paris-Bordeaux-Paris yol yarışındaki zaferinden bu yana marka, teknolojisini ileriye taşımak için motor sporlarını kullandı.

5 kez Dünya Ralli Şampiyonluğu (WRC), 3 kez Le Mans 24 Saat zaferi, 7 kez Dakar Rallisi, 1 kez Dünya Rallikros Şampiyonluğu olmak üzere sayısız zafere imza attı. Sürücü koltuğunda Sebastien Loeb, Ari Vatanen ve Marcus Grönholm gibi önemli isimleri bulundurdu.

"Motor sporları bizim için bir miras"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, motor sporlarının otomobil endüstrisine araştırma ve ilerlemenin hızlandırılması için olağanüstü bir teknoloji laboratuvarı sağladığını dile getirdi.

Jackson, "Motor sporları aynı zamanda modellerimizi pazara sunma ve geleceğin ulaşım planlarını yapma açısından da markamız için önemli bir rol oynuyor. Peugeot Sport'un motor sporlarındaki 40 yılı sadece uzun bir zaferler listesi elde etmekle kalmadı, aynı zamanda gerçek bir gurur kaynağı oldu. Motor sporları bize yol gösteren ve hem bugün hem de gelecekte daha fazla kazanım için bir sıçrama tahtası görevi gören bir miras." ifadelerini kullandı.

205'ten 9X8'e uzanan yolculuk

Açıklamaya göre, motor sporlarının efsanevi ismi Jean Todt tarafından kurulan Peugeot Sport, sayısız ikonik otomobil üretti. Peugeot 205 T16, 405 T16, 206 WRC, 306 Maxi ve 905, Peugeot 908, 208 T16 Pikes Peak, 2008 DKR, 3008 DKR ve 208 WRX gibi otomobiller parkurlarda önemli başarılar gösterdi. Bu zincirin son halkasını ise Peugeot'nun elektrikliye geçiş planlarını simgeleyen ve aynı zamanda markanın spor departmanı ile tasarım ekibi arasındaki bağı güçlendiren Peugeot 9X8 oluşturuyor.

Fransız otomobil üreticisinin DNA'sının bir parçası olan motor sporları sayesinde, tüm Peugeot Sport programları, güvenlik, performans, yeni enerji türleri, verimlilik, elektronik ve sürüş destek sistemleri olmak üzere birçok yenilikçi vizyon ve teknolojiyi destekliyor.

Bugün ise FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Le Mans 24'te mücadele edecek Peugeot 9X8 ile Peugeot Sport'un Hypercar programının merkezinde elektrikliye geçiş yer alıyor. Bu, Peugeot'nun geleceğin ulaşım planlarını gözler önüne sererken, aynı zamanda yarış pistinden elde edilen kazanımlarla sürücülerin günlük hayatta kullandıkları otomobillere yönelik yeni fikirler ve yenilikçi çözümler geliştirilmesini sağlıyor.

Bordeaux, Otomobil, Le Mans, Peugeot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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