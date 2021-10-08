Photo Safari'nin Kapadokya etabını kazananlar açıklandı - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Türkiye'deki 17 kültürel miras alanını kapsayan "Touristica UNESCO Photo Safari" etkinliğinin Kapadokya etabını kazanan fotoğraf tutkunları belli oldu.

Kapadokya'da 23-25 Eylül gerçekleşen ilk etapta yer alan 64 katılımcıdan Nimet Gönenç Çınaroğlu çektiği eserle birinci, Seyit Konyalı ikinci, Serdar Aydın ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'deki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerin tanıtımı amacıyla başlatılan etkinlik, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde düzenleniyor.

Photo Safari Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman, fotoğrafseverlerin organizasyona gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, "Yarışma kapsamında 235 fotoğraf değerlendirmeye alındı. Bunlardan 35'i sergilenmek üzere seçildi." dedi.

Katılımcılara öncelikle bölgenin tanıtıldığının altını çizen Karaduman, "Ona göre UNESCO miraslarıyla ilgili fotoğraflar istiyoruz. Kapadokya'da Göreme Milli Parkı bölgesinde Peri Bacaları gibi balon turizmi de atlar da çömlekçilik de konularımız arasındaydı. O coğrafyanın kültürel değerleriyle de yarışmaya katılabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Serdar Karaduman, dereceye giren eserlerde, UNESCO mirası listesinde yer alan bölgeleri göstermesine, kültürel değerleri yansıtmasına ve bir estetiğinin olmasına dikkat edildiğini sözlerine ekledi.

Mayıs 2022'ye kadar devam edecek

Fotoğraf tutkunları, üç gün süren Kapadokya gezisinde, Göreme, Güvercinlik Vadisi, Zelve-Paşabağlar Ören Yeri, Çavuşin, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Avanos ve Ürgüp'te tarihi ve kültürel alanları fotoğrafladı.

Photo Safari'nin ikinci etabı Bursa Cumalıkızık ve Safranbolu Karabük turuyla devam ediyor.

Xanthos- Letoon (Antalya - Muğla), Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta), Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa), Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Ani Arkeolojik Alanı (Kars), Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir), Efes (İzmir), Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne), Troya Antik Kenti (Çanakkale), Çatalhöyük (Konya), Pamukkale-Hierapolis (Denizli), Afrodisias (Aydın) ve İstanbul ile devam edecek etkinlik, 2022 yılının Mayıs ayına kadar sürecek.

Yarışmanın seçici kurulu, Faruk Akbaş, Mustafa Seven, Prof. Dr. Oktay Çolak, Ömer Serkan Bakır, Erkan Tabakoğlu, Ali Murat Coruk ve Serdar Karaduman'dan oluşuyor.

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