"PhotoMaraton", 6 Kasım'da fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek - Son Dakika

Sokak fotoğrafçılığı etkinliği "PhotoMaraton", 6 Kasım'da fotoğrafseverleri buluşturacak.

Foto muhabiri ve gazeteci Coşkun Aral'ın başkanlığındaki Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından bu yıl 4. kez İstanbul'da düzenlenecek etkinlik, 6 Kasım'da fotoğraf tutkunlarını bir araya getirecek.

Canon'un sponsorluğunda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen PhotoMaraton İstanbul 2021 basın toplantısı, Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan Coşkun Aral, etkinlikte bu yıl gözlemci olarak yer alacağını belirterek, İstanbul gibi dünyanın en önemli kültür başkentlerinden birinde böyle bir etkinliğin 4. kez yapılmasından ötürü memnun olduğunu dile getirdi.

Aral, fotoğrafçılıkta son dönemde manipülasyonun çok tartışıldığına dikkati çekerek, "Ben PhotoMaraton'u yürüyerek, gezerek, gözlemleyerek, düşünerek ve ardından deklanşöre basılarak yapılan bir faaliyet, yani zamandan bir kesit alma olarak tanımlıyorum. Burada yapılacak çekimler çok ciddi bir kültür envanteri oluşturacaktır." dedi.

Yaklaşık 100 bin lira ödülün dağıtılacağı PhotoMaraton'a katılacak fotoğraf tutkunları, Sirkeci-Beyazıt-Tünel- Beyoğlu meydanlarında, 9 saatte, 9 temalı, 9 fotoğraf çekecek ve bu fotoğraflarla yarışmaya katılacak.

Fotoğraf tutkunları PhotoMaraton 6 Kasım'da saat 12.00'de Sirkeci Garı'nda, daha sonra 15.00'te Beyazıt Meydanı'nda ve 18.00'de Galata Kulesi'nde belirlenecek 1 analog kategori, 1 cep kategori, 1 video kategori ve 3 dijital (genel) kategori temalarıyla ilgili çektikleri fotoğrafları, aynı gün en geç 21.30'da Taksim'de belirlenen noktada teslim edecek. Toplamda 16 tema fotoğraflanacak ve 16 kişi ödüllerin sahibi olacak.

Her sene değişen PhotoMaraton jürisinde bu sene İbrahim Zaman, Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Eyüp Coşkun, Gülay Doğan, Mesude Bülbül, Serhat Gökçaylar, Nevzat Yıldıran, Ali Öz ve Nihal Gündüz görev alacak.

Çekilecek fotoğrafların temalarını açıklayan tema belirleyicileri arasında; Bünyamin Aygün, Cenk Mirat Pekcanattı, Emirkan Cörüt, Mehmet Turgut, Onur Çam, Oya Akkul, Ömer Serkan Bakır, Tuğba Kırallı, Ada Yıldırım, Fatih Berat Örer, Mustafa Yılmaz, Şenay Akkurt, Şahin Balkaya, Gülşen Gürses, Timur Akkurt ve Metro AŞ Genel Müdürü Özgür Soy yer alıyor.

Etkinliğin kayıt işlemleri tarihi Sirkeci Garı'nda saat 09.00'da başlayacak.

PhotoMaraton hakkında detaylı bilgiye sahip olmak ve kayıt yaptırmak için photomaraton.com adresini ziyaret edilebilir.