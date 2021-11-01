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Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma - Son Dakika

Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma

01.11.2021 11:38
Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma

MUĞLA'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davada, bugün 7'nci duruşma görülecek.

MUĞLA'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın (32) yargılandığı davada, bugün 7'nci duruşma görülecek. Saat 14.00'teki duruşmaya Gültekin'in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıkların da katılması bekleniyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. 5 gün sonra yapılan soruşturmanın ardından Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın çıkan kavgada genç kızı boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.

KARDEŞİ TAHLİYE EDİLDİAdliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyi ile aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen 15 Şubat'taki duruşmada Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.SAVCILIK İLE MAHKEME AYNI KARARGültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Avukat Epözdemir ise karara itiraz etti. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de itirazın kesin olarak reddine hükmetti.ANNE, BABA, ESKİ EŞ VE ORTAK HAKKINDA İDDİANAMEAvukat Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı'nca kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi.Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki bir zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok edip, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti. TUTUKSUZ SANIKLARIN SAVUNMALARI ALINDI

Geçen 27 Eylül'de görülen 6'ncı duruşmada, cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla haklarında iddianame hazırlanan sanığın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da savunmaları alındı. Cemal Metin Avcı, bugün 7'nci kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya Gültekin'in ailesinin yanı sıra tutuksuz yargılanan sanıkların da katılması bekleniyor.


Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma
Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Gültekin cinayeti davasında, 7'nci duruşma - Son Dakika
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