Pistte 4. Ayak, İzmir Ülkü Park'ta - Son Dakika

İki ayrı kategoride koşulacak yarışlarda, süper grupta 7, maxi grupta 22 olmak üzere toplam 29 otomobil piste çıkacak.

23 Ekim Cumartesi günü saat 11.00 itibariyle idari ve teknik kontroller ile başlayacak organizasyon, antrenmanlar ve sıralama turları ile devam edecek. Saat 16.10'da Maxi grup ilk yarışı ve Saat 17.00'de de Super grup ilk yarışları koşulurken, ikinci yarışlar 24 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Maxi ikinci yarışı saat 13.00'te, super ikinci yarışı ise Saat 14.30'da başlayacak ve organizasyon saat 15.30'daki ödül töreni ile sona erecek.