Piyanist Tuluyhan Uğurlu Diyarbakır'da konser verdi - Son Dakika

Piyanist Tuluyhan Uğurlu Diyarbakır'da konser verdi

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Diyarbakırlı müzikseverlerle buluştu.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Diyarbakırlı müzikseverlerle buluştu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Uğurlu, sahneye 7 yaşındaki Asya Melek Arpa ile çıktı. Açılış performansını Arpa'nın sergilediği konserde Uğurlu, Dicle Nehri için yazdığı "Dicle'nin Efsaneleri" eserini de ilk kez seslendirdi. Müzik ve görüntülerin eş zamanlı olarak sanatseverlerin beğenisine sunulduğu konserde, Dicle Nehri, Diyarbakır ve Mezopotamya'nın anlatıldığı görüntüler eserlere eşlik etti. Uğurlu, konserde Diyarbakır türkülerine de yer verdi.

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