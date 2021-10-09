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Piyanist Tuluyhan Uğurlu ile Diyarbakırlı dengbejler piyano ve türküleri buluşturdu - Son Dakika

Piyanist Tuluyhan Uğurlu ile Diyarbakırlı dengbejler piyano ve türküleri buluşturdu

09.10.2021 14:07
Piyanist Tuluyhan Uğurlu ile Diyarbakırlı dengbejler piyano ve türküleri buluşturdu

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Diyarbakırlı dengbejler ile müzik dinletisi sundu.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Diyarbakırlı dengbejler ile müzik dinletisi sundu.

Uğurlu, tarihi Sur ilçesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince açılan "Dengbej Evi"nde düzenlenen programda, dillere destan sevdaların, doğanın, acının, hüznün, çoğu zaman gidenin ardından yakılan ağıtları "stran" adı verilen türkülerle anlatan dengbejler ile buluştu. Etkinlikte dengbejler, Uğurlu'nun çaldığı piyano eşliğinde türkülerini seslendirdi.

Programa katılan Vali Münir Karaloğlu, yerel kültürün en önemli sözlü taşıyıcılarıyla evrensel sanatçı Uğurlu'nun bir araya geldiğini söyledi.

Müzik dilinin yerel ve evrensel olarak birbirine yakın olduğunu gördüklerini dile getiren Karaloğlu, yerel değerleri, kültürel unsurları koruma ve gelecek nesillere aktarma noktasında kendilerini görevli hissettiklerini belirtti.

Vali Karaloğlu, "Valilik ve belediye olarak dengbejlerimize değer veriyoruz. Onlara sosyal medya üzerinden konserler yaptırıyoruz. Dengbejlerimiz belki çok yakın zamanda uluslararası tanınırlığı olan bir müzik grubuna dönüşecek." diye konuştu.

Uğurlu ise birlikte dinleti sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çok köklü bir kültür mirasının mekanında dengbejlerle beraber olmanın, onları dinlemenin ve beraber meşk etmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu vurgulayan Uğurlu, "İnşallah bir proje haline getirip dengbejlerimizle tüm dünyada konser vermek işten bile değil. Bunu yapabiliriz. Burada olduğum için duygulandım, şeref duydum." dedi.

Tuluyhan Uğurlu, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Piyanist Tuluyhan Uğurlu ile Diyarbakırlı dengbejler piyano ve türküleri buluşturdu - Son Dakika


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