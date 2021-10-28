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PKK'lı şüpheli sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

PKK'lı şüpheli sahte kimlikle yakalandı

28.10.2021 14:06
PKK'lı şüpheli sahte kimlikle yakalandı

Niğde'de PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu M.A. sahte kimlik ile yakalandı.

Niğde'de PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu M.A. sahte kimlik ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri yaptığı operasyonla PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.A.'yı düzenledikleri operasyonla saklandığı evde sahte kimlikle yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., Niğde Adliyesine sevk edildi. - NİĞDE

Suriye, Niğde, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK'lı şüpheli sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika


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