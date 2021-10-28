PKK ŞÜPHELİSİ SURİYELİ, SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI - Son Dakika

5 büyük zincir marketin fiyat oyunu belgelendi! WhatsApp yazışmaları her şeyi ele verdi

Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak

5 bin yeni taksi plakası teklifinin reddedildiği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı isyan etti: Kızım artık okula gidemiyor

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum