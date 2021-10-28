PKK ŞÜPHELİSİ SURİYELİ, SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI - Son Dakika

NİĞDE'de PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu M.A., sahte kimlikle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.A.'nın gizlendiği evi saptadı. Adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, üzerinden sahte kimlik belgesi çıkan M.A., emniyetteki ifadesi sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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