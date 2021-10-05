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DİYARBAKIR - PKK yandaşlarınca katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının acısı tazeliğini koruyor - Son Dakika

DİYARBAKIR - PKK yandaşlarınca katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının acısı tazeliğini koruyor

05.10.2021 11:10

MEHMET SIDDIK KAYA/AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da 7 yıl önce Kurban Bayramı'nda et dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen 4 gencin ailesinin acıları dinmiyor.

MEHMET SIDDIK KAYA/AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da 7 yıl önce Kurban Bayramı'nda et dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen 4 gencin ailesinin acıları dinmiyor.

Merkez Bağlar ilçesinde bir dernek tarafından hazırlanan kurban eti paketlerini yoksullara dağıtırken 6-7 Ekim 2014'te düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un ailelerinin evlatlarına duydukları özlem her geçen gün artarken, aileler teröre tepkilerini dile getiriyor.

Arkadaşlarının katledilmesine şahit olan ve saldırıdan yaralı kurtulan Yusuf Er de aradan geçen 7 yıla rağmen yaşadıklarını unutamıyor.

"70 sene de olsa evladımızı unutamayız"

Katledilen gençlerden Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak, AA muhabirine, oğlunun sürekli hafızalarında ve dualarında olduğunu söyledi.

"70 sene de olsa 700 sene de olsa evladımızı unutamayız. Evlat acısı farklıdır. Eğer vahşice öldürülmüşse bu daha da zor. Evlat acısı kadar acı bir şey yoktur. Bu farklı bir acı. Allah kimsenin başına getirmesin" diyen Dakak, duygularının tarifsiz olduğunu belirtti.

Dakak, evladının en çok geceleri gözünün önüne geldiğini söyleyerek, "Oğlumu çok özledim." ifadesini kullandı.

Acılı baba, evladının mezarını sadece gündüz değil, akşam saatlerinde de ziyaret ettiğini anlatarak, "Vahşice bir katliam işlendi. Acımız büyük. Selahattin Demirtaş'ın içeride (cezaevi) olması bu acımızı bir nebze de olsa düşürüyor, (HDP) adam toplar dağa gönderir. Zaten el ele verdiler ve bizim çocuklarımızı katlettiler. Oğlum sağ olsaydı belki çocuğunu kucağıma almıştım. Allah onları kahrı perişan etsin. Bizim ciğerimizi yaktılar." dedi.

"Bu acı bitmez"

Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz ise acılarının büyük olduğunu, evinin her köşesinde evladının fotoğraflarının bulunduğunu belirtti.

Oğlunun gece gündüz aklında olduğunu aktaran Gökguz, "Ne Kurban Bayramı ne de 6-7 Ekim gelsin istiyorum. Bu günler yaklaştığında geceleri uyuyamıyorum çünkü her zaman çocuğum aklıma geliyor. Torunlarımı gördüğümde bile aklıma geliyor. Her şey unutulur ama bu acı bitmez. Allah hakkımızı bırakmasın. Bu olayda sorumlu ve azmettiriciler kimse onlar yakalansın. Bu azmettirici başta Selahattin Demirtaş'tır. Demirtaş'a hak ettiği cezayı versinler." diye konuştu.

Gökguz, bu acının unutulmayacağını belirterek, torununun hiç görmediği babasının mezarını sık sık mezarını ziyaret etmek istediğini anlattı.

"Mazlumun, yetimin evine kurban eti girsin diye mücadele ettiler"

Saldırıdan yaralı kurtulan Yusuf Er de katledilmekten son anda kurtulduğunu, yaşadıklarını unutamadığını söyledi.

Er, "Vahşi bir olaydı. Arkadaşlarımı hiçbir zaman unutmayacağım. Sürekli rüyalarıma giriyorlar. Mezarlarını ziyarete buruk bir şekilde gidiyorum. Onlar fakirin, mazlumun, yetimin evine kurban eti girsin diye mücadele ettiler." dedi.

Katliamın yaşandığı sokaktan mümkün olduğunca geçmediğini dile getiren Er, şunları kaydetti:

"HDP ve PKK'ya şunu söylüyoruz ki bu bölgede Yasin Börü ve arkadaşları hiçbir zaman bitmeyecek. Onları katlettiler. Başka Yasin'ler, başka Hasan'lar çıktı, birken yüzler, binler oldular. Bu dünyada da öbür dünyada da bu olayın içinde parmağı olanlardan şikayetçiyiz."

Er, her sene Kurban Bayramı'nda Yasin Börü ve arkadaşlarının yeleklerini giyip, ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

DİYARBAKIR - PKK yandaşlarınca katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının acısı tazeliğini koruyor
DİYARBAKIR - PKK yandaşlarınca katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının acısı tazeliğini koruyor
DİYARBAKIR - PKK yandaşlarınca katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının acısı tazeliğini koruyor
DİYARBAKIR - PKK yandaşlarınca katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının acısı tazeliğini koruyor

Kurban Bayramı, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - PKK yandaşlarınca katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının acısı tazeliğini koruyor - Son Dakika


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