Planetaryum ve Macera Parkı Karşıyaka'ya heyecan kattı! - Son Dakika

Çocukların ve gençlerin Karşıyaka'da keyifli vakit geçirmesini, eğlenirken öğrenmesi amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiren Karşıyaka Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda yapımını tamamlayarak kullanıma açtığı iki merkez büyük ilgi gördü.

HAYDİ MACERA PARKI'NA!

Yalı Mahallesi 6496 Sokak'ta 2 bin 700 metrekare arazi üzerine kurulan Macera Parkı, heyecan tutkunu gençler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Gençler, içerisinde 65 metrelik zipline, kader atlayışı kulesi, gençler ve çocuklara yönelik iki farklı tırmanma duvarı, ip parkuru ve birçok alan bulunan parkta keyifli zaman geçiriyor. Küçük yaş grubuna hitap eden ilk kat ip parkurunda da Karşıyakalı minikler maceranın ve eğlencenin tadını çıkarıyor.

UZAYA AÇILAN KAPI

Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi bahçesine inşa edilen planetaryum ise kente yepyeni bir heyecan kattı. Kubbe çatıya sahip bina içerisinde ziyaretçiler uzay ve gezegenlerle ilgili merak ettiği sorulara yanıt buluyor. Çocukların eğitimine de katkı sunan mekan aynı anda 98 kişiye hizmet verebiliyor. 16 metre kubbe çapı ile İzmir'in en büyük, ülkemizin de birkaç büyük planetaryumundan birisi olan mekan, 22 derece kubbe eğimi ile özgün ve uluslararası bir tasarım yapısına sahip. En son teknoloji görüntü, yazılım ve ışıklandırma sistemiyle teknik açıdan çağa uyum sağlayacak standartlarda imal edilen planetaryum, haftanın her günü ziyaret edilebiliyor.