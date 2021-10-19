Polatlı'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

- Polatlı'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada yaya ağır yaralanırken, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, kaza saat 00.39 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İnönüCaddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz plaka ve sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen bir otomobil yolun karşısına geçmek istediği esnada A.K.ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.K., savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri A.K.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri kazaya karışan aracı yakalamak için çalışmalara başlarken, kazada ağır yaralanan A.K.' nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.