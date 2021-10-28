Polatlı Ticaret Borsasından ihtiyaç sahibi 1200 öğrenciye giyecek yardımı - Son Dakika

Polatlı Ticaret Borsası (PTB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ilçede eğitim gören 1200 öğrenciye kaban ve kışlık bot yardımında bulundu.

TOBB'un desteğiyle Polatlı ilçesindeki 12 okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 1200 öğrenciye 600 çift kışlık bot ve 600 kaban yardımında bulundu.

Giyecek yardımları, PTB sosyal tesislerinde yapılan törenle ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü nezaretinde okul müdürlerine teslim edildi.

PTB Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, TOBB'un kendilerine, 600 öğrenciye giyecek yardımı için para gönderdiğini, kendi kurumlarının aldığı kararla 1200 öğrencinin kaban ve bot ihtiyacının karşılandığını söyledi.

Toplu, "Eğitime yapılan yatırım devamlı kardır. Bu güzel çocuklarımıza, geleceğimiz olan bu çocuklarımıza bir nebze yardım sağlayabilirsek kurum olarak ne mutlu bize. Eğitime yardımı görev biliyoruz."' dedi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise iş dünyasının sosyal projelere, özellikle eğitime katkı sunmasının önemli olduğunu vurgulayarak, TOBB ve Polatlı Ticaret Borsasına teşekkür etti.

Törene Polatlı İlçe Milli Eğitim Müdürü İmralı Kaloç da katıldı.