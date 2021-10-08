Son dakika: Polis Akademisi öğrencilerinin fişlenmesi soruşturmasında 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Başkentte, Polis Akademisi öğrencilerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından fişlenmesiyle ilgili soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 8'i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji öğrencilerinin FETÖ tarafından takip altına alınıp, fişlenmelerine ilişkin soruşturmasında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ankara, Yozgat, Antalya, Aydın ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda şüphelilerden 8'i gözaltına alındı.
Zanlıların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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