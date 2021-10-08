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Son dakika: Polis Akademisi öğrencilerinin fişlenmesi soruşturmasında 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika: Polis Akademisi öğrencilerinin fişlenmesi soruşturmasında 8 kişi gözaltına alındı

08.10.2021 09:35
Son dakika: Polis Akademisi öğrencilerinin fişlenmesi soruşturmasında 8 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Başkentte, Polis Akademisi öğrencilerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından fişlenmesiyle ilgili soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 8'i yakalandı.

Başkentte, Polis Akademisi öğrencilerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından fişlenmesiyle ilgili soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 8'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji öğrencilerinin FETÖ tarafından takip altına alınıp, fişlenmelerine ilişkin soruşturmasında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ankara, Yozgat, Antalya, Aydın ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonda şüphelilerden 8'i gözaltına alındı.

Zanlıların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Polis Akademisi öğrencilerinin fişlenmesi soruşturmasında 8 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Polis Akademisi öğrencilerinin fişlenmesi soruşturmasında 8 kişi gözaltına alındı
Son dakika: Polis Akademisi öğrencilerinin fişlenmesi soruşturmasında 8 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Polis Akademisi, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Polis Akademisi öğrencilerinin fişlenmesi soruşturmasında 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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