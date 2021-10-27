POLİS GEL SORUNLARINI KONUŞARAK ÇÖZELİM DİYEREK İKNA ETTİ - Son Dakika

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BURDUR'da intihar edeceğini söyleyerek üst geçidin korkuluklarına oturan Mert A. (22), polisin, "Gel sorunlarını konuşarak çözelim" tavsiyesiyle 45 dakikalık çabası sonucu ikna edilerek indirildi.

Burdur- Antalya Karayolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde dün gece saat 23.00'da yaya üst geçidin korkuluklarından bir kişinin sarktığını gören vatandaş polise haber verdi. İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Burdur- Atalya Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Zaman zaman üst geçidin korkuluklarına oturan A. polisin yaklaşık 45 dakikalık ikna çabası sonucu aşağıya indirildi. Polisin, "Gel sorunlarını konuşarak çözelim" önerisi sonrası A., korkuluktan indi. İlk tedavisi ambulansta yapılan A., daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nisan ayında da intihar edeceğini söyleyerek aynı üst geçide çıkan A., polisin yaklaşık 1,5 saatlik çabası sonucu ikna edilerek aşağıya indirilmişti.