'Güven Masası'na yapılan 335 bin başvurunun yüzde 95,66'sı sonuçlandırıldı - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), polis merkezi amirliklerinde kurulan 'Güven Masası' birimlerine son 5 ayda yapılan 335 bin başvurudan yüzde 95,66'sının sonuçlandırıldığını açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından polis merkezi amirliklerindeki 'Güven Masası'na' 7 Mayıs- 8 Ekim 2021 tarihleri arasında toplam 335 bin 469 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan yüzde 95,66'sı, yani 320 bin 905'i polis merkezi amirliklerince sonuçlandırıldı. Başvurulardan yüzde 0,54'ü yani bin 823'ü diğer kurum ve kuruluşlara, yüzde 3,80'i, yani 12 bin 741 de diğer emniyet birimlerine yönlendirildi. Tüm başvurular titizlikle incelendi, yapılan işlemler ve sonuçları hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Başvurusu hakkında bilgilendirilme yapılan kişi sayısı 217 bin 718 olarak kayıtlara geçti. Bilgilendirme yapılan kişilerin oransal büyüklüğü yüzde 67,85'i buldu. 7 Mayıs- 8 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan başvurulardan yüzde 32,15'i yani ?103 bin 187'si hakkında ise bilgilendirme yapılamadı. Bilgilendirmenin neden yapılamadığı incelendiğinde, başvuru sahibinin telefonunun kapalı olması, telefona cevap verilmemesi, irtibat bilgisi verilmemesi ve benzeri etkenler geçerli oldu. Bilgilendirme yapılması amacıyla müracaatçılara ulaşma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Yapılan açıklamada, "Güven Masası uygulaması, vatandaşlarımızın güler yüzle beklentilerine cevap verecek şekilde karşılanarak hem polis merkezi amirlikleri hem de amirlikler dışındaki iş ve işlemleri ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 1 Eylül 2019 tarihinde hayata geçirildi. Bu amaçla bin 297 polis merkezi amirliğinde, 2 bin 862 kadın personel görevlendirildi" denildi.