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Polis şiddete karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika

Polis şiddete karşı vatandaşları uyardı

07.10.2021 12:54
Polis şiddete karşı vatandaşları uyardı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

Aile İçi Şiddet büro Amirliği ekiplerince Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yemekhaneler bölgesinde öğrencilere KADES broşürü ve maskesi dağıttı. Ekipler öğrencileri; şiddet uygulayan kişiler hakkında tedbirler, şiddete maruz kalınca nerelere başvurulabileceği, şiddete maruz kalınca yararlanılabilecek haklar ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Öğrenciler ise, çalışmalarından dolayı polis ekiplerine teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Polis şiddete karşı vatandaşları uyardı
Polis şiddete karşı vatandaşları uyardı
Polis şiddete karşı vatandaşları uyardı

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis şiddete karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis şiddete karşı vatandaşları uyardı - Son Dakika
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