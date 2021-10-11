POLİS VELİLERE 'UYUMA' UYGULAMASINI TANITTI - Son Dakika

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MANAVGAT İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında okulları gezerek öğrenci velilerine uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgi verdi. Polis, velilerden uyuşturucu tacirlerine hızlı müdahaleyi sağlayan 'Uyuma' adlı programı telefona indirmelerini istedi.

Çocuk ve gençleri uyuşturucu madde kullanımından korumak amacıyla yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri ilçedeki okulları ziyaret eti. Okullarda velilerle görüşen polis, onlara uyuşturucu maddenin zararlarını anlattı. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, çocukta meydana gelebilecek değişiklikleri en kolay annelerin fark edebileceğini vurguladı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Uyuma' adlı aplikasyon hakkında da bilgi verdi. Ailelerin uygulamayı mutlaka telefona indirmesi gerektiğini anlatan polisler, uygulama ile uyuşturnucu satıcılarına daha hızlı müdahale edilebildiğini belirtti. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlilerinin yaptığı çalışmaya katılan bir öğrenci velisi ise aileler olarak projeye destek verdiklerini belirtti.