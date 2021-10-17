Polisin "dur" ihtarına uymadı, yakalanınca da özür diledi - Son Dakika

Sürücüsü A.T., yakalanınca polisten özür diledi. Yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünde sabıkasının olmadığı anlaşılan sürücü A.T., Cumhuriyet Polis Merkezi'nde alınan ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Kırıkkale 'de bir sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp yaşanan kovalamaca sonrası yakalanınca özür diledi.

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