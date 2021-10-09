Polisin yaptığı eş zamanlı uygulama ve aramalarda ceza yağdı - Son Dakika

Afyonkarnahisar'da yapılan eş zamanlı uygulama ve aramalarda içkili lokantanın konsomatris çalıştırmasından, derneğin amacının dışında kullanılması gibi pek çok suç ve suç unsuruna cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 içkili lokanta, 2 dernek, 4 kıraathane ve 7 uygulama noktasında kişilerin üstlerinde, araçlarında ve eşyalarında, 107 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak arama ve uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda; 477 şahsın GBT sorgusu yapılırken 178 araç kontrol edildi. 18 araca 19 bin 916 TL para cezası uygulandı. 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken 2 derneğe amacı dışında kullanılarak iskambil kağıdı, tavla ve okey takımı bulundurmak ve oynatmaktan tutanak tutuldu. Ayrıca 2 içkili lokantaya konsomatris çalıştırmaktan,2 işyerine ise tütün mamulü tüketilmesine müsaade etmekten, idari işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR