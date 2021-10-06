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POLİSTEN FİLM GİBİ UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika

POLİSTEN FİLM GİBİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

06.10.2021 15:23

Antalya'da narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 16 paket halinde 8 kilo 800 gram eroin maddesi yakalandı.

Antalya'da narkotik ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 16 paket halinde 8 kilo 800 gram eroin maddesi yakalandı. Olayla ilgili B.Ö., F.B. ve C.A.G isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKOTİM) Şube Müdürlüğü ekipleri başka illerden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Aksu ilçesinde şüpheli aracın peşine düşen ekipler, kent merkezinde otomobili durdurdu. Otomobil içinde hassas burunlu köpekle aramaya yapan ekipler, 16 paket halinde 8 kilo 800 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili B.Ö., F.B. ve C.A.G isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü sonrasında gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından,'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

POLİSTEN FİLM GİBİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
POLİSTEN FİLM GİBİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
POLİSTEN FİLM GİBİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
POLİSTEN FİLM GİBİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Uyuşturucu, Narkotik, Antalya, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİSTEN FİLM GİBİ UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika


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