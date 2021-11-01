Polisten kaçan araçtan yüzlerce uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu araçta bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara karayolunda seyir halindeki bir aracı içerisindeki şahıslardan şüphelenerek durdurmak istedi. İskilip Kavşağı'nda ekiplerin 'dur' ihtarına

uymayarak kaçmaya çalışan araçtaki şahıslar, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada stepne altına gizlenmiş bin 58 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla, 2'si cumhuriyet savcısının ifadesini almasının ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇORUM