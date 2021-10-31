Son dakika haberleri... POLİSTEN KAÇAN MOTOSİKLETLİNİN ÜSTÜNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile polis arasında yaşanan kovalamaca, motosikletin kaza yapması sonucu son buldu. Sürücünün üstünden 7,6 gram uyuşturucu çıktı.

Olay Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesinde Sokullu Caddesi üzerinde 28 Ekim tarihinde yaşandı. Polisin şüphe üzerine durdurmak istediği motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Polis il motosiklet sürücüsü arasında başlayan kovalamaca motosikletin kaza yapması sonucu son buldu. Yapılan üst aramasında sürücünün üstünde 7,6 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan Güngören ve Büyükçekmece ilçelerinde yapılan operasyonlarda ise 22 kilogram ağırlığında 51 kök marihuana, 14,67 gram satışa hazır marihuana, 6,94 gram esrar, 1,60 gram kubar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ısı ölçer termometre, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.