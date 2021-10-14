POLİSTEN KAÇARKEN HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI - Son Dakika

ANTALYA'da polisin şüphelendiği Babacan Darılmaz (30), kaçmaya çalışırken hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Çarpma anı DHA kamerasına yansıdı.

Antalya Adliyesi'ne gelen Babacan Darılmaz, polise birilerinin kendisini silahla kovaladığını söyledi. Görevli polisin hareketlerinden şüphelendiği Darılmaz bir anda koşmaya başlayıp, araç trafiğinin yoğun olduğu Dumlupınar Bulvarı'na girdi. Bariyerin üzerinden atlayan Darılmaz'a, Gültekin İpek'in kullandığı 06 GS 162 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Darılmaz, ağır yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü İpek de hafif yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Babacan Darılmaz'a müdahale ettikten sonra yakındaki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Bir basketbol kulübünde masör olan ve hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Gültekin İpek ayakta tedavi edildi. İpek, 'Takımda kaza bela olmasın diye kurban kesmiştik. Başımıza bu kaza geldi" dedi.

Hafif ticari aracın Darılmaz'a çarpma anı, DHA muhabiri tarafından anbean görüntülendi.