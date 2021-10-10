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Polonya'da AB üyeliğinin önemine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Polonya'da AB üyeliğinin önemine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi

10.10.2021 23:41
Polonya'da AB üyeliğinin önemine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi

Polonya'nın başkenti Varşova'da binlerce gösterici, Anayasa Mahkemesinin Avrupa Birliği (AB) yasalarına yönelik aldığı kararı protesto etmek ve ülkenin Birliğe olan üyeliğini desteklemek için gösteri yaptı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da binlerce gösterici, Anayasa Mahkemesinin Avrupa Birliği (AB) yasalarına yönelik aldığı kararı protesto etmek ve ülkenin Birliğe olan üyeliğini desteklemek için gösteri yaptı.

Başkent ile farklı kentlerde de gösteri düzenleyen protestocular, AB ve Polonya bayraklarının yanı sıra "Birlikte kalıyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Polonya Anayasa Mahkemesinin, "ulusal kanunların bazı AB yasalarından üstün olduğuna ilişkin kararına" sert tepki gösteren ana muhalefet Sivil Platform Partisi Başkanı Donald Tusk da gösteriye katıldı.

Tusk, burada yaptığı konuşmada, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) politikalarının Polonya'nın Avrupa'daki geleceğini tehlikeye attığını belirterek, "AB'den neden ayrılmak istediklerini çok iyi biliyoruz. Böylelikle demokratik kuralları herhangi bir yaptırım korkusu olmaksızın ihlal edebilecekler." dedi.

Mahkemenin kararı

Mahkemenin aldığı kararında, "Avrupa Adalet Divanının Polonya adalet sistemine müdahale çabaları hukukun üstünlüğü ilkesini, Polonya anayasasının üstünlüğü ilkesini ve ayrıca Avrupa entegrasyonu sürecinde egemenliğin korunması ilkesini ihlal etmektedir." ifadesi yer almıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını derin endişe verici bulduğunu belirterek, "Anlaşmalarımız açıktır. Avrupa Adalet Divanının kararları, ulusal mahkemeler dahil tüm üye ülkelerin makamları için bağlayıcıdır. AB yasaları, anayasal hükümler dahil ulusal yasalardan önce gelir. Bunun sağlanması için AB anlaşmalarından kaynaklanan tüm yetkilerimizi kullanacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Polonya'nın hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, yargı bağımsızlığı gibi konulardaki uygulamaları son yıllarda AB içinde eleştiriliyor.

AB Komisyonunun "Hukukun Üstünlüğü 2021" adlı raporunda, Polonya'da yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu ve bunun endişe verici olduğu ifade edilmişti.

Avrupa Adalet Divanı, Polonya Yüksek Mahkemesinde yargıçlara karşı kurulan disiplin kurulunu ve atanma yöntemini eleştiriyor.

Avrupa Birliği, Anayasa, Polonya, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'da AB üyeliğinin önemine dikkat çekmek için gösteri düzenlendi - Son Dakika


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